Canal Brasil homenageia Fernanda Torres com maratona de filmes

Aproveitando a repercussão da vitória de Fernanda Torres na 82ª edição do Globo de Ouro, o Canal Brasil exibirá uma maratona de filmes da atriz a partir desta segunda-feira, 6.

A partir das 19h30min, serão exibidos no canal 11 longas-metragens, além de entrevistas com a atriz , como o programa “Tarja Preta", apresentado por Selton Mello, que abrirá a programação.

Na atração comandada por Gilberto Gil, os dois discutem o papel da mulher na preservação do afeto e reflexões existenciais sobre feminilidade e sociedade.

A programação especial acontece até terça-feira, 7, e terá seu desfecho com a exibição de “Amigos, Sons e Palavras".

A maratona inclui produções como “Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas; “O Primeiro Dia”, de Walter Salles e Daniela Thomas; “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Arnaldo Jabor; e “Casa de Areia”, de Andrucha Waddington, em que Torres divide a tela com sua mãe , Fernanda Montenegro.

Nos últimos 10 anos, oito das atrizes vencedoras no Globo de Ouro também conquistaram a estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

As duas premiações são organizadas por entidades distintas e possuem mecanismos diferentes de votação. Contudo, o Globo de Ouro costuma ser visto como um termômetro para o Oscar .

A vitória de Fernanda Torres na noite deste domingo, 5, é inédita para o Brasil na categoria. E, junto com esse feito histórico, surge a esperança de sua nomeação entre as concorrentes ao Oscar de Melhor Atriz.

Além disso, o início da votação oficial para a escolha dos indicados ao Oscar começa nesta quarta-feira, 8, e vai até o domingo, 12.

Com o recente Globo de Ouro, os votantes do Oscar terão fresca na memória a imagem da atriz brasileira emocionando o público ao homenagear sua mãe, Fernanda Montenegro, no palco.