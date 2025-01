Fernanda Torres vence Globo de Ouro: 'Às vezes você sonha que seus filhos te ponham no colo, mas não dá certo. O papel da mãe é segurar'

Fernanda Torres competia com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson entre as indicadas por filmes dramáticos .

Ao aceitar o prêmio, ela agradeceu ao diretor do longa, Walter Salles, e lembrou de sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro , que também competiu na mesma categoria como protagonista de Central do Brasil.

"Isso é uma prova de que a arte dura na vida até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou. Com tantos problemas hoje no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esse."

No longa, Fernanda Torres vive Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, que vê sua vida virar do avesso após o desaparecimento do marido.

Mas no fim, as cenas que mostravam a vida de Eunice com a doença acabaram cortadas.

"Tinha uma cena fortíssima que é com a [atriz] Marjorie Estiano [que interpreta uma das filhas do casal, Eliana] levando a Eunice na cadeira de rodas para o Doi-CODI."

Além de cuidar dos filhos sozinha e lutar para que a morte do marido fosse reconhecida, Eunice Paiva foi estudar direito e tornou-se a maior especialista em direito indígena no país naquela época.

O livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que dá origem ao filme, descreve muito o drama daquela mulher independente que acaba acometida pela doença.

"O grande medo da Eunice era ficar dependente. Por isso, chega uma hora em que ela pede para ser interditada", conta Fernanda.

"Isso é algo que toda família acaba lidando, se você tiver a sorte de viver muito. E só se aprende vivendo, você não consegue predizer, não é uma coisa do dia para a noite. É sutil."

Com os cortes, Fernanda Montenegro acaba aparecendo na pele de Eunice, na cena final. Por isso, o filme também é o reencontro de Walter Salles com a atriz, quase 30 anos após as filmagens de Central do Brasil.

Aclamado pela crítica, o longa levou o Brasil ao Globo de Ouro de 1999 com duas indicações, de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz em Filme Dramático.

Naquele ano, a cena foi inversa: o longa brasileiro saiu premiado, enquanto sua protagonista, Fernanda Montenegro, viu Cate Blanchett ser premiada por sua atuação em Elizabeth.

Central do Brasil também teve uma dupla indicação ao Oscar naquele ano, consagrando Fernanda Montenegro como a primeira mulher latino-americana a disputar uma estatueta por melhor atriz.

Mas ela acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado, e A Vida É Bela foi premiado como Melhor Filme Estrangeiro.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Agora, Ainda estou aqui pode levar novamente o Brasil a disputar uma inédita estatueta.

A expectativa com a cerimônia do Oscar, que ocorre no dia 2 de março, é alta. Mas para Fernanda, o mais importante é levar os brasileiros de volta às salas de cinema. "Eu adoraria que fosse um filme que trouxesse o público de volta para o cinema no Brasil", diz.

"Na pandemia, todo mundo comprou uma TV imensa, então, para algo te tirar de casa e fazer você ir até o cinema, tem que ser algo que desperte curiosidade, uma certa urgência de ver."

Segundo ela, Ainda estou aqui é um filme "sobre o Brasil e para o Brasil". "Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, não importa, eu tenho certeza que vai te tocar em um lugar diferente, eu vi isso em todos os países por onde o filme passou."

Em campanha pelos festivais e para que o filme chegue a disputar o Oscar, Fernanda passará o resto do mês de novembro em Los Angeles.

"Nos últimos cinco meses, eu devo ter passado cinco dias no Brasil", conta.

"Ainda bem que meus filhos já estão grandes, porque senão não sei como seria."

Assim como Eunice Paiva, que teve cinco filhos, a maternidade está muito presente na vida de Fernanda.

Ela teve dois filhos com o diretor Andrucha Waddington, que já tinha outros dois meninos quando eles se conheceram.

"Esse lado mãe da Eunice, eu tenho também", diz.

"E Eunice lembra muito mamãe, por ter essa inteligência da mulher dos anos 70, que, de certa forma, eu acho que herdei também."

No filme, Eunice acaba criando sozinha os cinco filhos, que ainda eram crianças quando o pai foi levado.

Em uma das cenas, ela é forçada a dizer que "mamãe não está triste" e enxugar as lágrimas quando é perguntada por uma das filhas por que ela estava triste.

"A mãe, de certa maneira, tem que dar uma segurada mesmo", diz, para depois ponderar.

"Às vezes você sonha que seus filhos te ponham no colo, mas quando você tenta, acaba não dando muito certo (risos). Toda mãe já teve isso: você tenta chorar para que seu filho tenha pena de você, mas, geralmente, eles não têm, e eu acho que esse é o papel da mãe mesmo, estar ali para segurar."

Essa muralha na qual Eunice se transforma é marcada o tempo todo no filme.

Em uma das cenas, ela ordena que os filhos sorriam em um retrato para a revista Manchete, enquanto o marido está desaparecido, depois que o repórter pede uma feição "triste".

"Não adianta sentar na calçada e chorar, porque os deuses não terão pena de você", resume Fernanda, sobre a energia vital de Eunice Paiva.

Caso de Rubens Paiva está parado no Supremo

A morte de Rubens Paiva foi reconhecida somente 40 anos depois dele ter sido assassinado pelos militares.

No entanto, até hoje os culpados pelo crime não foram responsabilizados.

Foi por meio de um trabalho de investigação realizado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que apontou os suspeitos de terem participado do assassinato do deputado.

Com base no relatório da CNV, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou, em 2014, cinco ex-integrantes do sistema de repressão da ditadura militar pelo assassinato e ocultação do cadáver do deputado: José Antonio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza e Raymundo Ronaldo Campos.

As acusações incluíam homicídio doloso, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e fraude processual.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia, que foi posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional da 2ª Região.

Mas a defesa dos réus pediu um habeas corpus, negado pelo Tribunal Regional Federal. O caso chegou então ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, por meio do ministro Teori Zavascki, concedeu uma liminar em 2014, paralisando o processo.

O ministro Alexandre de Moraes herdou os processos pendentes de Zavascki após a sua morte em 2017 em decorrência de um acidente de avião. Após seis anos sem movimentação, no mês passado Moraes pediu que a Procuradoria Geral da República se manifeste sobre o caso.

Dos cinco militares acusados pelo crime, três já morreram.