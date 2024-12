Ainda Estou Aqui: quais são os concorrentes do filme no Oscar?

O filme Ainda Estou Aqui enfrenta concorrência de diversas produções em diferentes gêneros para uma das cinco vagas de Melhor Filme Internacional no Oscar / Crédito: Divulgação / Nordisk Film Denmark; Sony; Janus Films; Mares FIlmes

Desde sua estreia, em novembro, o longa dirigido por Walter Salles tem acumulado recordes, indicações e críticas positivas tanto no Brasil quanto no exterior. Para o Oscar 2025, os indicados à categoria de Melhor Filme Internacional serão anunciados no dia 17 de janeiro.

Além disso, no último dia 9, foi divulgado que a produção brasileira também está concorrendo ao Globo de Ouro como Melhor Filme em Língua Estrangeira, enquanto Fernanda Torres disputa o prêmio de Melhor Atriz. Ainda Estou Aqui no Oscar: os indicados ao melhor filme internacional

No Oscar, cada categoria seleciona cinco finalistas que disputarão a estatueta. Na última terça-feira, dia 17, foram divulgados os 15 filmes classificados para a segunda fase da competição em Melhor Filme Internacional. Conheça as produções que competem contra Ainda Estou Aqui:

Ainda Estou Aqui, Brasil

Lançado nos cinemas brasileiros em 7 de novembro de 2024, curiosamente no aniversário de Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva, Ainda Estou Aqui é mais uma obra marcante do diretor Walter Salles, conhecido pelo clássico Central do Brasil (1998). Caso único na história: Vencedor teve que devolver a estatueta do Oscar; ENTENDA

Neste longa, o diretor narra a história da Ditadura Militar no Brasil, ocorrida entre 1964 e 1985, pela perspectiva da família Paiva, com foco no desaparecimento do deputado e engenheiro carioca Rubens Paiva.

A Menina com a Agulha, Dinamarca

O drama histórico A Menina com a Agulha, dirigido por Magnus von Horn, é uma obra perturbadora que explora a sobrevivência e os laços humanos na Copenhague de 1918. A trama leva o espectador a uma versão sombria e opressiva da capital dinamarquesa no rescaldo da Primeira Guerra Mundial.