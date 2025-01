Pause: fazendo as pazes com a balança, mas com saúde

Especialistas em transtornos alimentares, Raquel Cruz e Danielle Cortez compartilham avanços ao combate da obesidade no programa Pause

Nas listas de início de ano, geralmente aparecem as metas envolvendo perda de peso e um estilo de vida mais saudável. Mas como tantas outras intenções que demandam esforço e disciplina, essa acaba ficando pelo meio do caminho para uma boa parte das pessoas.



Para a gente compreender melhor onde se encontram as maiores dificuldades das pessoas que tentam uma vida mais equilibrada e saudável, mas não conseguem manter esse projeto como um novo modelo de rotina, o programa Pause coloca à mesa temas como transtornos alimentares, lamentações dos pacientes no consultório médico, ansiedade, dietas da moda, dentre outros.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.