Pause: por que é tão difícil se manter bem na era das redes sociais?

O programa Pause desta sexta-feira, 11, colocou à mesa temas como autoestima, saúde mental, depressão, redes sociais e gênero, com os psicólogos Fernando Lino e Lidyane Karbage

Nesta sexta-feira, 11, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebeu o psicólogo e psicanalista, pesquisador da primeira infância e vínculos parentais no Iprede, Fernando Lino e a psicóloga clínica e pedagoga com habilitação em gestão escolar Lidyane Karbage.

No ano de 2024, se teve uma palavra usada à exaustão foi autoestima. Inúmeras postagens em redes sociais davam conta desse aspecto na natureza humana, algumas em forma de desabafo, outras com dicas para elevar a autoestima.

Conforme o relatório "Digital 2024: Brazil" da Meltwater e We Are Social, só nas redes sociais, os brasileiros passam 3 horas e 37 minutos por dia, em média, considerando 144 milhões de usuários no País, 1,4% a mais que em 2023.