Pause: Annette de Castro e Emília Buarque são convidadas da sexta, 27

Nesta sexta-feira, 27, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe a executiva e empresária Annette de Castro, membro do Conselho das empresas que formam o Grupo Naturayo, além de coordenar o movimento Mulheres do Brasil no Ceará; e a empresária e presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide-CE) Emília Buarque, que é conselheira do Fórum de Mulheres Empresárias da CNI e da Unifor.

A declaração do agora ex-CEO da G4 Educação Tallis Gomes, segundo o qual "'Deus me livre de mulher CEO", referindo-se à uma suposta "missão doméstica" preferencial das mulheres na estrutura das famílias, causou rebuliço no meio corporativo, sobretudo em meio às lideranças femininas.



Muitas presidentes de empresas e de conselhos administrativos, a exemplo da midiática Luiza Helena Trajano, dos Magazine Luiza, se manifestaram acerca da visão do coach, que trouxe à tona as ainda insuperáveis discussões e a mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade.