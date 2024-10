Pause: cadeirada e debates, quais as marcas das eleições 2024?

Sociólogo Marcos Paulo Campos (Uece) e a cientista política Monalisa Torres analisam as marcas, aprendizados e tendências desse primeiro turno

Para analisar as marcas, aprendizados, lamentos e tendências apontadas pelos últimos intensos dias desse primeiro turno, o programa Pause nesta sexta-feira, 4 de outubro, recebe o sociólogo Marcos Paulo Campos, Doutor pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e professor do Doutorado em Políticas Públicas da Uece.

Também no estúdio a cientista política Monalisa Torres, Professora de Teoria Política da Uece e do Doutorado em Políticas Públicas (Uece), Pesquisadora vinculada ao Laboratório de Política, Eleições e Mídia da UFC, colaboradora do Observatório das Eleições da UFMG e analista política.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Assista ao vivo: