Réveillon 2025: Rodoviária de Fortaleza registra movimento intenso neste sábado

A Rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, registrou movimento intenso na manhã deste sábado, 26. Em visita ao local, O POVO constatou que havia um fluxo maior de pessoas, mas sem filas.

As empresas de ônibus que operam no local irão disponibilizar 230 viagens extras entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro, para atender cerca de 51.660 pessoas que deverão viajar para aproveitar a virada de ano fora de Fortaleza. O número de passageiros representa um aumento de 23% no fluxo normal da rodoviária para o período. Já o número de viagens é 11% maior que o habitual.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O soteropolitano Robson Cardoso, de 39 anos, aproveitou a pausa no fim de ano para voltar à Bahia com sua esposa. Ele deverá passar o réveillon com sua mãe e seu irmão.

Robson também reclamou da concentração de atrações durante o réveillon em um único local, o que acaba aumentando o fluxo de pessoas. Ele citou como exemplos a serem seguidos as cidades de Salvador e Rio de Janeiro, onde as festas de fim de ano acontecem em vários locais e em vários dias.

Para Robson, passar o réveillon com pessoas amadas é uma possibilidade de guardar bons momentos na memória. “Devemos aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado porque não sabemos até quando elas vão estar com a gente. A gente vive numa correria tão louca, que acaba esquecendo das pessoas”, declarou.

O fortalezense Daniel Alencar, de 35 anos, também aproveitou os dias de folga para viajar para Beberibe e Canoa Quebrada com um amigo da Paraíba. Essa é a terceira vez que Daniel irá passar a virada de ano em Canoa Quebrada. No entanto, mesmo quando está em Fortaleza, ele costuma virar o ano na praia. “A praia é melhor para ver os fogos, tem mais gente, festa melhor,” pontua.