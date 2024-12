Apartamentos de Ney Latorraca vão ser doados para caridade

Com carreira iniciada na década de 1970, Ney Latorraca foi um dos grandes artistas que marcaram a TV nacional. Nascido em Santos, no estado de São Paulo, o ator morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos em decorrência de uma sepse pulmonar, após ter sido internado por conta de um câncer de próstata .

“Tenho quatro apartamentos. (...) Botei no meu testamento que vou doar os quatro”, afirmou o ator em entrevista à revista Veja Rio, em 2020. Na ocasião, Ney detalhou que dois apartamentos estavam localizados em São Paulo, na Lagoa Rodrigo de Freitas e “pertinho do prédio do FHC”; e os outros no Rio de Janeiro, um próximo ao Jardim Botânico e o segundo em Copacabana.