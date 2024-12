Morre ator Ney Latorraca aos 80 anos

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos / Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata. O falecimento foi em decorrência a uma sepse pulmonar. O artista descobriu o câncer em 2019 e, ainda naquela época, realizou uma cirurgia e retirou a próstata. A doença, entretanto, retornou em agosto deste ano, com metástase — ou seja, as céculas cancerígenas se desprenderam do tumor principal e se alojaram em outras partes do corpo, desenvolvendo novos tumores.

Ney Latorraca deixa o marido Edi Botelho, também ator, com quem era casado há 30 anos. O diretor não deixa filhos. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Início da carreira de Ney Latorraca Nascido no dia 25 de julho de 1944, em Santos, município de São Paulo, Antonio Ney Latorraca esteve ligado à arte desde a infância: Alfredo, seu pai, era cantor e crooner de boates, enquanto Tomaza, sua mãe, era corista. Estreou no teatro em 1964, quando tinha 19 anos, em uma peça escolar intitulada “Pluft, o fantasminha”, que fez sucesso para além da instituição de ensino. Também participou também do elenco do espetáculo “Reportagem de um tempo mau”, dirigido por Plínio Marcos, em São Paulo. A obra, no entanto, não entrou em cartaz, pois sofreu com censura do governo militar. Alguns nomes do elenco chegaram a ser presos e, abalado pelo ocorrido, Ney regressou a Santos. Lá, estudou na Escola de Arte Dramática e atuou em montagens na cidade.

Em uma entrevista à Memória Globo, o também diretor afirmou: “Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras: às vezes, eu tinha que dormir cedo porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro”. É em 1969 que ele faz sua entrada na televisão, no novela “Super Plá”, da TV Tupi. O ano também marca a estreia no cinema com o filme “Audácia, a fúria dos trópicos”. Em 1975, o artista estreou em seu primeiro trabalho na Globo, na novela “Escalada”, fazendo antes uma rápida passagem pela TV Cultura e TV Record.

Os sucessos da carreira de Ney Latorraca Apesar de ter tido também uma rápida passagem pelo SBT no folhetim “Brasileiras e brasileiros” (1990), é na Globo que Ney teve seus trabalhos de mais destaques. Um dos mais famosos é como o vampiro Vlad, na novela “Vamp” (1991). Ao todo, ele trabalhou em 18 novelas, 8 seriados e 6 minisséries na emissora. Outros destaques são como os personagens Barbosa, em “TV Pirata” (1988), a travesti Anabela em “Um sonho a mais” (1985) e Cornélio Valente, em “O Cravo e a Rosa” (2000). Em trabalhos mais recentes da televisão, destacam-se seu papel como Sir Edward Millman”, na novela “Novo Mundo” (2017), e sua participação na primeira temporada da série “Cine Holliúdy”, como Conde Vlad.