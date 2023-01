Marco Nanini relembra romance com Wolf Maya em biografia

Prevista para ser lançada nesta sexta-feira, 27, a biografia do ator Marco Nanini, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, tem como uma de suas histórias o romance vivido entre o artista e o ator e diretor Wolf Maya. O livro, intitulado “O Avesso do Bordado”, é escrito pela jornalista Mariana Filgueiras.

Após quatro anos de pesquisa, a profissional apresenta aos leitores o legado e a trajetória de Nanini. Em um breve período, o ator viveu romance com Wolf Maya (“Fina Estampa") ao dividirem um apartamento na rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Na época, ele foi morar no endereço a convite de Wolf e da atriz Zezé Motta.

Além de Nanini, o apartamento acolheu outros amigos dos artistas, a exemplo de Ney Matogrosso, Sandra Pêra e Ronaldo Resedá. O local ficou conhecido como “República Resedá” e era visto como “um lugar de festa”, no qual havia poucos móveis e a maioria era herdado de familiares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o convívio, a amizade entre Nanini e Wolf se fortaleceu, dando lugar a uma paixão posteriormente. Eles continuaram amigos mesmo após o término do rápido romance. O intérprete do Lineu de “A Grande Família” é casado há 30 anos com Fernando Libonati, mas a relação entre os dois é aberta - decisão tomada em uma viagem a Barcelona, quando Nanini desejava ficar em casa e Libonati queria ir para a balada.

O Avesso do Bordado

A biografia de Marco Nanini narra a história de um dos artistas mais reconhecidos do Brasil. Na obra, é possível conferir sua participação em mais de cem produções, passagem pelo teatro clássico e moderno, pelo teatro político e de vanguarda, e pelos musicais. Ele também se notabilizou por presença em novelas, programas de humor e filmes. Entre os trabalhos mais conhecidos dos mais de 60 anos de carreira do ator estão “Lisbela e o Prisioneiro”, “A Grande Família”, “O Auto da Compadecida”, “O Bem-Amado” e “Irma Vap”.



Sobre o assunto Luana Piovani diz que está sendo processada por Pedro Scooby

Juliette diz que se ‘transforma’ no sexo: ‘Não me reconhecem’

Piqué compartilha primeira foto com nova namorada

Pequena Lo assume relacionamento com estudante: ‘Estou apaixonada’

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags