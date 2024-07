Ney Latorraca faz 80 anos e busca sossego: 'Não tenho obrigação'

O ator Ney Latorraca mantém contrato com a Globo, mas diz que só sai de casa por personagens que o desafiem. O paulista completa 80 anos no sábado, 27

O artista afirma que mantém contrato com a Globo, mas só escolhe papéis que o desafiam nas produções. Em agosto do ano passado, ele esteve em reunião na Globo para renovar o seu contrato vigente , originário de 1974.

O ator Ney Latorraca irá completar 80 anos no sábado, 27, e afirma que não pretende mais agradar com as suas escolhas. “Eu mereço ficar quieto, não tenho obrigação de agradar os outros e não me arrependo de nada na vida” , destaca.

Em entrevista ao Estadão, o ator, assim como outros veteranos e colegas de profissão, continuam sendo funcionários da casa, como as atrizes Susana Vieira e Betty Faria. “Nós ajudamos a construir a história da Globo e considero um reconhecimento” , destaca.

Ele afirma que mesmo com o aditivo de 5 anos, está fora do ar desde uma participação na série " Cine Holliúdy", em 2019.

Relembrando sua trajetória, o artista comentou que já gravou novela durante o dia, fez teatro à noite e passava as madrugadas em sets de cinema. Depois de uma certa idade, ele afirma ser inviável manter uma rotina assim.

Relembre trajetória de Ney Latorraca

Latorraca é formado pela Escola de Arte Dramática (USP), entre 1967 e 1969, e após a graduação o jovem intérprete atua no espetáculo O Balcão (1969). Na sequência, ele participou do musical Hair e trabalhou com o diretor Antunes Filho em O Estranho Caso de Mr. Morgan (1972) e Bodas de Sangue (1973).

Com a estreia na Rede Globo mudou para o Rio de Janeiro e atuou na novela Escalada, em 1974, que segundo o ator comenta, não foi vantajosa financeiramente, mas era uma grande oportunidade para agregar ao currículo e obter novos trabalhos.

Em 2022, ele celebrou as seis décadas de ofício com o espetáculo Seu Neyla, apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo.