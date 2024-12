Após pausa na carreira por 18 anos, Felipe Dylon lança EP

Após uma pausa de 18 anos na carreira, o cantor carioca Felipe Dylon retornou às atividades musicais com o EP intitulado “O Verão Aqui no Rio”, lançado no último dia 6. O cantor é conhecido por sucessos como “Musa do Verão”, “Deixa Disso” e “Mais Perto de Mim”.

O cantor revelou ao g1 que precisou tirar um tempo para se recompor. “Estou lançando novas músicas, fazendo shows e a galera tem gostado e se identificado muito. Eu sempre tive humildade, pé no chão. Então eu sei que devagarzinho as coisas vão acontecendo de novo.”