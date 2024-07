Todo Mundo Odeia o Chris: veja por onde anda o elenco hoje em dia

No Brasil, a série foi exibida em TV aberta e logo conquistou o coração de muitos jovens — e suas famílias. Assim, se tornou uma das séries de comédia com mais impacto cultural em um país estrangeiro do que no seu de origem.

Criada pelo comediante Chris Rock e inspirada em sua vida, a obra teve seu desfecho no dia 8 de maio de 2009 com a exibição do episódio "Todo Mundo Odeia Supletivo", no canal de TV americano The CW. Quinze anos depois, o seriado segue mobilizando fãs.

Com foco na vida da família Rock no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, em Nova York na década de 1980, a série aborda temas como amizade, amores, dilemas raciais, adolescência e bullying.

Com participação em obras de sucesso como “Gente Grande”, “Golpe Baixo” e “Madagascar”, sua última grande aparição no cinema foi no filme “Espiral: O Legado de Jogos Mortais”, lançado em 2021. Atualmente está cotado para a dublagem da série animada Todo Mundo Odeia o Chris.

Baseada em sua vida e narrando os episódios de uma forma única, Chris Rock também fez uma participação na série no episódio “Todo Mundo Odeia Orientador”, primeiro episódio da terceira temporada. Hoje, aos 58 anos, Rock continua sendo um destaque na comédia, com quatro prêmios Emmy e três Grammy. Sua carreira abrange stand-up, cinema, televisão, dublagem, produção e polêmicas.

Atualmente com 31 anos, Williams seguiu sua trajetória artística em séries de TV e com alguns trabalhos nos cinemas. Suas principais atuações foram às séries "The Walking Dead" e "Criminal Minds: Beyond Borders". A comédia "Abbott Elementary" lhe rendeu duas indicações ao Emmy, as primeiras de sua carreira, e a conquista do Globo de Ouro.

Tichina Arnold (Rochelle)

Ao interpretar a matriarca da família Rock. Tichina ganhou seu segundo prêmio de melhor atriz de comédia no NAACP Image Awards, premiação que celebra talentos de artistas negros. A atriz iniciou sua carreira ainda na infância.

Tichina Arnold interpretou Rochelle em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Crédito: Foto / Divulgação/CBS e Instagram

Em sua trajetória audiovisual se destacam "Martin" (1992–1997), "A Pequena Loja dos Horrores" (1986), "Ryan's Hope" (de 1987 a 1989) e "Vovó... Zona" (2000). Depois de "Todo Mundo Odeia o Chris", Tichina já participou em mais de 30 séries e filmes.

Os destaques mais recentes de sua carreira são a comédia romântica "No Auge da Fama" (2014), estrelada pelo humorista Chris Rock; o drama "The Last Black Man in San Francisco" (2019); e as séries cômicas "The Neighborhood" (2018 - presente), "Survivor's Remorse" (2014–2017) e "Happily Divorced" (2011–2013).

Para a felicidade de seus fãs brasileiros, a atriz de 55 anos está com passagem marcada no Brasil neste domingo, 14. Ela é uma das atrações confirmadas para o Sana 2024, um dos maiores eventos de ações de cultura pop do País, que acontece em Fortaleza. É a primeira vez que a norte-americana participa de um evento do gênero no Brasil. Além disso, ela conhecerá sua dubladora brasileira, Guilene Conte.

Terry Crews (Julius)

Terry Crews já tinha uma boa popularidade no Brasil antes mesmo da estreia da sitcom, com sua participação na comédia de sucesso "As Branquelas" (2004).

Terry Crews interpretou Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Crédito: Foto / Divulgação/CBS e IMDb

Em "Todo Mundo Odeia o Chris", Crews interpretou Julius, patriarca da família Rock. O personagem é marcado por gerenciar as economias domésticas com firmeza enquanto se divide entre dois empregos, sempre contando os centavos e tentando pagar qualquer tipo de compra com vale-refeição.

Após o fim da série, ele foi um dos atores mais requisitados, atuando nos três primeiros filmes da franquia de ação "Os Mercenários", fazendo uma participação em "Deadpool 2" (2018) e participando de diversas comédias estreladas por Adam Sandler (incluindo "Juntos e Misturados" e "Os 6 Ridículos"). O ator, de 55 anos, também é um dos destaques da série policial cômica "Brooklyn Nine-Nine" (2013–2021).

Tequan Richmond (Drew)

Interpretando o irmão mais novo de Chris, o Drew, Tequan Richmon chegou a fazer testes para viver o protagonista de "Todo Mundo Odeia o Chris". Porém, o personagem de melhor no basquete e mais carismático foi lhe concedido e o fez ter um dos bordões mais conhecidos, o “Cara, eu não queria ser você”.

Tequan Richmond interpretou Drew em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Crédito: Foto / IMDb e Instagram

Antes da estreia do sitcom, Tequan chegou a interpretar a versão infantil de Ray Charles na cinebiografia vencedora do Oscar "Ray" (2004). Após interpretar Drew, o ator, com 31 anos atualmente, passou seis anos no elenco da novela "General Hospital", entre 2012 e 2018. Além disso, estrelou a série de comédia "All Night" (2018) e a comédia dramática "Boomerang" (2019 - 2020).

Imani Hakim (Tonya)

A caçula da família Rock fez uma breve pausa na carreira após o encerramento da atração em 2009. Seu papel de maior destaque após o sitcom foi no filme biográfico "Vitórias de uma Vida" (2014), no qual dá vida à ginasta campeã olímpica Gabrielle Douglas.

Imani Hakim interpretou a Tonya em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Crédito: Foto: IMDb

A atriz hoje tem 30 anos e também acumula algumas participações em produções durante sua carreira, como "Vingança Sobrenatural" (2015), "Sharknado: Corra Para o 4º" (2016), "Will Trent: Agente Especial" (2023 - presente) e "Mythic Quest: Raven's Banquet" (2020 - presente). Imani ainda atuou como dubladora nas séries de animação "Hora de Aventura: Fionna e Cake" (2023) e "A Concierge Pokémon" (2023).

Vincent Martella (Greg)

Vincent Martella, hoje com 31 anos, conquistou o coração dos brasileiros ao usar as redes sociais para celebrar o sucesso do sitcom por aqui. Muitos fãs exaltaram a postura de Martella e mostraram suas forças por fortes engajamentos nas redes sociais do ator.

Vincent Martella interpretou o Greg em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Crédito: Foto / IMDb e Instagram

Ele interpreta o Greg, melhor amigo de Chris na escola Corleone Junior High School. Sua carreira é marcada pela atuação no campo da dublagem. Ele deu voz ao personagem Phineas no desenho animado "Phineas e Ferb" (2007 - 2015), também fez parte do elenco de vozes da animação "A Lei de Milo Murphy" (2016 - 2019).

Nas telinhas, atuou em três episódios de "The Walking Dead" (entre 2013 e 2014) e em um episódio de "O Mentalista", entre outros trabalhos.

Esse ano, ele chegou a viajar para o Brasil, onde se destacou ao fazer campanhas publicitárias, participar de entrevistas, vestir a camisa da Seleção e posar para foto com um vira-lata caramelo.

Travis Flory (Caruso)

Sem um perfil público nas redes sociais, Travis Flory interpretou o valentão Caruso, personagem antagonista da série.

O ator, com 32 anos atualmente, fez apenas quatro trabalhos após "Todo Mundo Odeia o Chris". O último deles foi o drama de guerra "Little Boy - Além do Impossível", lançado em 2015.

Outros personagens de destaque de "Todo Mundo Odeia o Chris" continuam marcados na memória nostálgica dos brasileiros. Confira quem são e como estão:

Outros personagens de destaque de “Todo Mundo Odeia o Chris” continuam marcados na memória nostálgica dos brasileiros. Confira quem são e como estão:

Jacqueline Mazarella (Senhorita Morello) - Conhecida pela forma problematica como lida com Chris, o único aluno negro da escola, a professora Senhorita Morello serviu como crítica ao racismo disfarçado. A atriz teve participações em: "Jersey Boys: Em Busca da Música" (2014), "The Oversharer" (2014 - 2017), "Are We There Yet?" (2010 - 2012), "The Morning Show" ( 2019) e "Jane the Virgin" ( 2018).

Kevontay Jackson (Jerome) - Dono do bordão "O carinha que mora logo ali", o ator fez participações pequenas em "Mad Men" ( 2010), "Whitney" (2015), "Animal Kingdom" ( 2016) e "Cara Gente Branca" ( 2021). Jackson também é rapper e fez parte do grupo de R&B 3rd Storee, já tendo lançado músicas em carreira solo.

Ernest Lee Thomas (Sr. Omar) - O ator que interpreta o agente funerário que mora no apartamento de cima da família Rock já tinha 30 anos de carreira antes do sitcom. Ele se manteve na atuação em diversas produções. "Mega Shark vs. Kolossus" (2015) e "Vice" (em 2017) são grandes destaques.

Jeris Poindexter (Edgar 'Golpe Baixo' Deveraux) - Com um personagem de morador de rua que sempre tem uma história irreal para contar, Poindexter é considerado um ator-operário de Hollywood, acumulando diversos papeis menores em produções de todo o tipo. Além do clássico "A Cor Púrpura" (1985), ele esteve em "Monk: Um Detetive Diferente" (2008), "O Mentalista" (2010), "New Girl" (2012), "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story" (2016), entre diversos outros. Atualmente, possui mais de 110 produções para cinema e TV.

Mike Estime (Richard 'Perigo') - O malandro Richard, chamado de Perigo nas ruas do Brooklyn, foi interpretado por Mike Estime. Entre seus principais trabalhos recentes estão as séries de comédia "The Neighborhood" (2020 - 2021) e "Família Upshaw" (2021 - presente).