Mário Gomes: por onde anda o ator galã da Globo? Descubra

O ator Mário Gomes, galã da Rede Globo nos anos 1970 e 1980, chamou atenção ao ser despejado do apartamento onde morava com a família localizado no bairro Joá, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, 16. Ele retratou a situação em vídeo publicado no Instagram dizendo que “tomaram sua única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”.

O imóvel foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas da antiga empresa do ator. Em 2007, Mário devia salários para 84 funcionárias de uma confecção que ele tinha no Paraná. Veja por onde anda o ator Mário Gomes.

Mário é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Republicano e tem se dedicado à campanha política das eleições municipais.