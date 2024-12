Banda cearense Switch Stance lança show 'Aquela Estrada' no youtube

A banda de hardcore melódico Switch Stance, um dos nomes mais importantes da cena musical cearense dos anos 2000, celebrou seu retorno com o lançamento do aguardado DVD "Aquela Estrada". Gravado no Hub Cultural Porto Dragão, no dia 28 de janeiro, o registro audiovisual traz um show eletrizante que passeia por toda a carreira da banda.

O show teve um primeiro lançamento no dia 7 de setembro no Anfiteatro da Avenida Beira-Mar, um dos principais cartões-postais de Fortaleza. Gratuito e aberto ao público, o evento reuniu fãs de diversas gerações para celebrar a história de uma das bandas que melhor representou o hardcore melódico cearense Brasil à fora. Com um setlist repleto de nostalgia e energia, a Switch Stance mostrou por que ainda é uma referência do gênero e que ainda tem muito a contribuir ao cenário autoral do Ceará.