Festa Mambembe celebra 11 anos com edição na noite de Natal

Festa Mambembe celebra 11 anos com edição em Fortaleza na noite de Natal / Crédito: Camila de Almeida/Divulgação

A noite de Natal em Fortaleza será embalada também por festa na Praia de Iracema. O Pirata Bar recebe a nova edição da Mambembe - A Festa, que celebra 11 anos. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 40. A programação ocorre no dia 24, a partir das 23h59min. A festa reúne DJs de diferentes eventos que acontecem em Fortaleza ao longo do ano. Além de shows de Vanessa A Cantora e Mulher Barbada, a atração conta com a drag queen Deydianne Piaf.

São destaques também os DJs Estácio Facó e Maarji (Voyage), Silas (Fervinho), Lolost (Numalaje), Viúva Negra e Fixter (Charme 2000) e Bugzinha e Peauguinha (Farofa 2000). A 11ª edição da festa é intitulada “Revoluções Solares”. Mambembe - A Festa: Brasilidade musical, ação solidária e ingressos grátis A nova edição do Mambembe - A Festa leva ao público repertório recheado de música brasileira, com clássicos do tropicalismo, samba, carimbó e tecnobrega, além de pop, funk, groove e afrobeat. Comandado por Luana Caiubi e Renata Monte, o evento também conta com ação solidária. Há lote de ingressos solidários, no qual parte da renda será revertida para uma instituição ainda não divulgada.