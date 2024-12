Natal de Luz recebe concertos na Praça Portugal no fim de semana

O último fim de semana antes do Natal promete emocionar os cearenses com apresentações musicais gratuitas para toda a família. Chegando à 28ª edição, o Ceará Natal de Luz realiza neste fim de semana novos concertos, que vão desde shows de forró a apresentações de corais, na Praça Portugal.

Localizado no coração do bairro Aldeota, o espaço deste ano foi decorado com gravuras criadas por Mino. O cartunista cearense foi quem idealizou e criou Minoel, o Papai Noel oficial da celebração. No domingo, 22, o Ceará Natal de Luz irá homenagear o artista.