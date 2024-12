Ravi, filho de Viih Tube, recebe alta após quadro grave de saúde

O bebê, que completou um mês no último dia 11, estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde 25 de novembro devido a um quadro de enterocolite, uma inflamação grave que afeta o intestino delgado e grosso, especialmente em recém-nascidos prematuros ou com condições de saúde delicadas.

Em um vídeo publicado na sexta-feira, dia 13, Eliezer se emocionou ao falar do amor pelo filho. “Se você soubesse o quanto é amado… Nem parece que passou pelo que passou. Papai te ama demais, meu filho”, declarou o influenciador. Viih Tube também fez homenagens nas redes sociais, postando fotos do bebê e da pequena comemoração.

Durante o período de internação, Viih Tube e Eliezer compartilharam momentos emocionantes nas redes sociais. No dia 11, aniversário de um mês de Ravi, os pais improvisaram uma festa no quarto do hospital, com bolo, docinhos e chapéus.

Recuperação e busca por respostas médicas



Desde o início da internação, os médicos enfrentaram dificuldades para diagnosticar o quadro completo de Ravi. O bebê chegou ao hospital com uma hemorragia interna, que foi o primeiro sintoma detectado. No entanto, o diagnóstico começou a avançar após a reintrodução do leite materno em sua dieta, no dia 9 de dezembro.

Eliezer destacou que a evolução de Ravi surpreendeu a equipe médica. “Estamos falando de um recém-nascido. Tudo é no tempo dele. O que foi feito até agora é muito invasivo, mas ele está respondendo bem”, afirmou. Apesar disso, o pai acredita que algumas questões ultrapassam a ciência. “É algo espiritual”, disse, emocionado.

Complicações no parto e doença sem relação



Viih Tube passou por complicações no parto de Ravi, incluindo uma atonia uterina, que resultou em hemorragia e necessidade de transfusão de sangue após a cesariana de emergência. No entanto, Eliezer esclareceu que esses problemas não estão relacionados à doença do filho.