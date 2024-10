Criança de 2 anos é primeiro caso conhecido de doença rara no Brasil

Criança de 2 anos tem primeiro caso de doença rara no Brasil Crédito: Reprodução/Rádio montanheza

Eduardo Silva Amaral, de 2 anos, se tornou o primeiro caso registrado no Brasil de Paralisia Espástica Hereditária Tipo 50 (SPG50). Diagnosticada aos 18 meses, a criança enfrenta uma condição neurológica degenerativa que pode resultar em paraplegia, tetraplegia e, em casos graves, morte precoce. A SPG50 é extremamente rara, com menos de 100 diagnósticos conhecidos em todo o mundo. Segundo a neuropediatra Cristine Aguiar, o diagnóstico da doença não é fácil, pois depende de exames sofisticados de genética. "Porém, como a doença tem caráter progressivo com o passar dos anos, a pessoa piora e começa a se diferenciar da paralisia cerebral, a qual não tem caráter progressivo", disse a pediatra. Cristiane ressalta que a raridade da SPG50 se deve a mutações genéticas que ocorrem de forma hereditária, sendo que a condição se manifesta apenas quando ambos os pais são portadores da mutação, mesmo que não apresentem sintomas.

Desde o diagnóstico, Eduardo tem recebido acompanhamento intensivo, incluindo mais de três horas diárias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Além disso, ele utiliza medicamentos para prevenir convulsões. A família busca agora uma alternativa que possa ajudar a retardar o avanço da doença. De acordo com a rádio montanheza, Eduardo nasceu em Patos de Minas e está sob os cuidados do Grupo de Neurogenética da Universidade de Campinas (Unicamp), que investiga e acompanha a evolução da doença no Brasil. O que são as Paralisias Espásticas Hereditárias