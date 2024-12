Cearense é diagnosticado com doença ultrarrara após quase 40 anos

Pessoas com a doença devem consumir no máximo 20 gramas de gordura por dia. A síndrome é causada pela deficiência da enzima lipoproteína lipase (LPL) que compromete o metabolismo do indivíduo

No interior do Ceará, no município de Quixelô, distante 342,48 km de Fortaleza, Francisco Abreu de Araújo, 42, motorista de ambulância e socorrista do Samu, levou quase 40 anos para descobrir que possuía a quilomicronemia familiar, uma doença ultrarrara. Pessoas com a doença precisam consumir no máximo 20 gramas de gordura por dia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças ultrarraras são aquelas com um caso ou menos a cada 50 mil pessoas. Estima-se que a quilomicronemia familiar afete entre uma e duas a cada 1 milhão de pessoas no mundo, mas ainda não há dados oficiais de prevalência no Brasil.