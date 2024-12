Angra volta a Fortaleza para show em março de 2025; saiba mais

Retornando à Capital um ano após a última apresentação, realizada em abril de 2024 , os artistas trazem a turnê “Temple of Shadows”, que celebra o aniversário de 20 anos do álbum homônimo.

O Angra já tem data para voltar a Fortaleza. Considerado um dos grupos de power metal de maior relevância nacional, a banda formada por Fábio Lione (vocal), Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria) faz show no dia 16 de março de 2025 , um domingo, no Complexo Armazém.

Na ocasião, o evento na casa de shows localizada no Centro terá apresentação de abertura com a banda de metal Viper. Os ingressos já estão disponíveis no site Meaple, com valores a partir de R$ 145 (meia-entrada) e R$ 156 (inteira).

Angra em Fortaleza