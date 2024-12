Sertanejo Zé Neto fala sobre saúde após pausa na carreira

“Fiquei doente porque as coisas foram ficando robóticas, né? A gente chega, vai para o camarim, hotel, avião. É uma loucura… Acho que vinha aquele peso: ‘Eu vou parar essa máquina, esse sonho que a gente construiu? O que meu parceiro vai fazer?’”, comentou o cantor em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, exibido no domingo, 1º.

O cantor sertanejo Zé Neto atualizou os fãs ao falar sobre sua saúde após anunciar a pausa na carreira para tratamento de depressão e crise de pânico. Dupla musical com Cristiano , Zé detalhou que a “intensa agenda de shows” contribuiu para o agravamento da doença .

Com uma trajetória iniciada em 2011, a dupla sertaneja é conhecida pelos sucessos “Seu Polícia”, “Barulho do Foguete”, “Largado às traças”, “Notificação preferida” e outros hits do gênero.

Em agosto deste ano, os cantores anunciaram uma pausa nas atividades devido a “questões de saúde mental” de Zé Neto. Na época, o artista declarou que iria realizar um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico.

Para a Globo, os cantores detalharam estarem ansiosos para o retorno aos palcos, que ocorreu no dia seguinte à entrevista. “Bom demais, né? Essa volta, estar ao lado desse cara que eu amo demais”, afirmou Zé Neto.