Grammy 2024: Homenageado, Jay-Z critica a premiação em discurso

Jay-Z critica Grammy em discurso de agradecimento após homenagem Crédito: Valerie Macon / AFP

O rapper Jay-Z foi um dos homenageados da cerimônia do Grammy Awards 2024 deste domingo, 4, e recebeu o prêmio honorário Dr. Dre Global Impact. Em seu discurso de agradecimento, o artista criticou a Academia por nunca ter premiado Beyoncé, sua esposa, com a categoria de Melhor Álbum do Ano. Ao lado da filha mais velha do casal, Blue Ivy, ele disse não querer “envergonhar” a cantora, mas relembrou que a artista “tinha mais Grammys que todo mundo” e ainda assim, não tinha sido contemplada com a categoria mais aguardada da premiação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine VEJA TAMBÉM| Céline Dion faz aparição surpresa na cerimônia do Grammy 2024

E completou, enaltecendo dois grandes nomes da música preta: "Colocou-nos em capas, Rolling Stone; colocou-nos ao redor do mundo. Você e o Snoop [Dogg], tudo que fizeram, todos os recordes que quebraram, muito obrigado por isso". Ele também agradeceu o "Black Music Collective" (Coletivo de Música Negra, em português), grupo vinculado a Academia do Grammy, pelo "trabalho que estava sendo feito e as bolsas de estudos para jovens criadores".