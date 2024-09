Sean Diddy: qual a relação do rapper com Beyoncé e Jay-Z

O casal é citado no caso da prisão de Sean Diddy Combs. Beyoncé e Jay-Z já foram vistos em eventos e em parcerias musicais com o rapper

O rapper estadunidense Sean "Diddy" Combs foi preso no último dia 17 de setembro, acusado de tráfico sexual e extorsão. Com o caso ganhando visibilidade na mídia, o público trouxe à tona as relações do cantor com outros artistas, como o casal Beyoncé e Jay-Z.

Os dois são amigos de Diddy e já foram vistos com ele em eventos, além de terem trabalhado juntos em parcerias musicais. Em 2020, Beyoncé e Jay-Z participaram de uma festa em homenagem ao rapper em Beverly Hills, área nobre de Los Angeles, Estados Unidos.



Sean Diddy: público aponta que Beyoncé e Jay-Z sabiam das festas do rapper

Combs é acusado de promover festas conhecidas como “Freak Offs”, performances sexuais sob o efeito de drogas, algumas das quais duravam dias.