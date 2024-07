Cuca Pici recebe aulão para impulsionar o empreendedorismo feminino

Conseguir dinheiro para investir no próprio negócio não é uma tarefa das mais fáceis. A boa notícia é que hoje existem programas de apoio ao pequeno empreendedor e capacitações gratuitas que dão aquela mão nessa missão. É o caso do Programa Nossas Guerreiras. Com foco em mulheres que empreendem ou que desejam empreender, o programa realiza mais um aulão gratuito nesta terça e quarta-feira (30 e 31/07). Com o tema “elaboração de proposta de negócios”, o curso acontece no Cuca Pici, das 13h às 17h. Além da capacitação, as concludentes do curso terão acesso ao crédito orientado de até R$3mil e consultorias individuais.

O aulão “elaboração de proposta de negócios” tem como objetivo capacitar empreendedoras sobre como criar um plano para conseguir o crédito orientado. Nele, as empreendedoras irão aprender a descrever sua ideia de forma clara e concisa. “O Programa Nossas Guerreiras é muito mais do que um simples programa de crédito. É uma jornada de empoderamento e crescimento para milhares de mulheres empreendedoras de Fortaleza. A capacitação oferecida em parceria com o Sebrae Ceará é fundamental para que elas possam transformar seus sonhos em negócios de sucesso, fortalecendo a economia local e inspirando outras mulheres”, enfatiza o secretário Municipal do Desenvolvimento, Rodrigo Nogueira.

A ideia do programa é garantir crédito orientado para a compra de equipamentos, materiais e insumos. O Nossas Guerreiras já capacitou mais de 40 mil mulheres e concedeu crédito orientado para 12.425 empreendedoras. A meta é garantir crédito para 15 mil guerreiras.