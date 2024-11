Vetmóvel atende no Cuca Mondubim e prorroga serviços no RioMar Kennedy até 22 de novembro

Imunizações e as consultas clínicas acontecem por ordem de chegada Crédito: Divulgação/Coepa

O Vetmóvel, unidade móvel de serviços veterinários, continuará operando no shopping RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, até o dia 22 de novembro. O equipamento oferece castrações, consultas clínicas e vacinação antirrábica gratuitas, de segunda a sexta-feira (com exceção dos dias de feriados), das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Além do RioMar Kennedy, outra unidade do Vetmóvel está instalada no Cuca Mondubim, na Rua Glauco Lobo, oferecendo os mesmos serviços à comunidade.

As consultas clínicas e a vacinação antirrábica são realizadas por ordem de chegada. São distribuídas 20 fichas pela manhã e 20 à tarde, totalizando 40 atendimentos diários. É recomendado que os tutores levem o cartão de vacinação do animal, mas, caso não possuam o documento, ele pode ser emitido no local durante o atendimento.

As castrações requerem agendamento prévio, que pode ser realizado pelo telefone 156 (opção 6) ou pelo site vetmovelfortaleza.com.br. Após o cadastro, a equipe de agendamento entrará em contato para informar a data e o horário da cirurgia, além das orientações sobre os cuidados pré-operatórios necessários. Para acompanhar o status do cadastro ou obter uma previsão de atendimento, os tutores podem entrar em contato com a Coepa via WhatsApp pelos números (85) 98814-8056 e (85) 98439-4695. É obrigatório levar os cães com coleira, guia e focinheira, enquanto os gatos devem estar em caixas de transporte apropriadas. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, desde sua criação, em junho de 2018, o Vetmóvel de Fortaleza já realizou cerca de 140 mil atendimentos, incluindo 59 mil castrações, 50 mil consultas clínicas e 28 mil vacinações antirrábicas. Esses números reforçam o impacto positivo do projeto na saúde e no bem-estar animal na região.