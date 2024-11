Réveillon 2025: descubra onde passar a virada do ano no Nordeste

Réveillon Mil Sorrisos, em Alagoas, é uma das festas mais procuradas para passar a virada de ano Crédito: MilSorrisos.com/Divulgação

Faltam menos de dois meses para a chegada de 2025 e as cidades turísticas por todo o Brasil estão se preparando para receber o novo ano da melhor forma. Considerados destinos essenciais para se passar os últimos dias do ano, as capitais do Nordeste e points litorâneos da região são as principais opções para quem quer unir diversão e bem-estar. Além do conforto de hotéis que estão com pacotes especiais para quem deseja curtir a última semana de 2024 em espaços luxuosos e exclusivos, também é possível adquirir ingressos para as festas que trazem na programação artistas dos mais diversos ritmos que prometem animar todos os dias do evento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os locais mais procurados para o Réveillon 2025 pelos visitantes brasileiros e internacionais estão: Baixio, na Bahia; Fernando de Noronha, em Pernambuco; e Barra de São Miguel, em Alagoas. No Ceará, a procura vai além da capital Fortaleza, com destaque para as praias de Taíba, Preá e Icaraí de Amontada.

Leia também | Cine Ceará 2024: festival celebra lutas sociais na 34ª edição

Confira as melhores festas no Nordeste para passar o Réveillon 2025: Réveillon Heavy Love (Ceará) Em um dos pontos turísticos mais procurados do litoral oeste do Ceará, a praia de Icaraí de Amontada será palco da festa de Réveillon Heavy Love. Marcada para acontecer nos dias 27, 29 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, o evento terá entre as atrações artistas locais e convidados nacionais. Na programação, apresentações de DJ Marky, Natasha Diggs, Milton Chuquer, Heavy DJs, Festa Lá Em Cima, DJ Nuts, Rodrigo Bento, Transpira, Heavy Lobo Bloco, Esther, Nepal, Luisa Viscardi, Tropicals, MEX, Joutro Mundo, DJ Indgri e Batuque do Dipas.

Com acesso ao open bar nos quatro dias do Réveillon, os ingressos estão à venda no site Ingresse.com, com valores de R$ 500 (1 data) e R$ 2.800 (pacote para os quatro dias). Réveillon Heavy Love Onde: Icaraí de Amontada (CE)



Icaraí de Amontada (CE) Quanto: R$ 500 (1 data) e R$ 2.800 (pacote).



R$ 500 (1 data) e R$ 2.800 (pacote). Vendas: Ingresse.com



Ingresse.com Mais informações: Instagram @reveillonheavylove Rapper Rael se apresenta no Réveillon Maravilha, na praia da Taíba Crédito: Felipe Giubilei/Divulgação

Réveillon Maravilha (Ceará) No litoral oeste do Ceará, no município de São Gonçalo do Amarante, a praia da Taíba marca presença entre os locais mais procurados no estado para passar o Réveillon. A 70 km de Fortaleza, o local é palco para o Réveillon Maravilha que, este ano, terá quatro dias de festa com artistas locais e nacionais. Na programação: Rael, Bhaskar, Camila Jun, Camila Marieta, Carol Emmerick, Chico Aquino, Coletivo Missa, Davi Cartaxo, Kali, Ray Ferreira, Rayane Fortes, Rodrigo Sá, Yumi Project. Com ingressos à venda no site Ingresse.com, os interessados podem adquirir entradas para uma única data, com valor a partir de R$ 350, ou o pacote para todos os dias a partir de R$ 2.590.

No combo, o visitante tem acesso às quatro festas (sendo três opens bar e 1 experiência gastronômica), assistência em atividades esportivas – surf, futevôlei, beach tennis, além de aulas diárias, acesso às quadras, academia e empréstimo de materiais –, como também participação livre e apoio em atividades de yoga, massoterapia e kitesurf. Réveillon Maravilha Onde: Praia de Taíba, São Gonçalo do Amarante (CE)



Praia de Taíba, São Gonçalo do Amarante (CE) Quanto: a partir de R$ 350 (1 dia) e R$ 2.590 (pacote)



a partir de R$ 350 (1 dia) e R$ 2.590 (pacote) Vendas: Ingresse.com



Ingresse.com Mais informações: Instagram @reveillonmaravilha e site oficial Viva Caraíva (Bahia) Localizada em Porto Seguro, no extremo sul do estado da Bahia, a vila de Caraíva é destino especial para aqueles que desejam desfrutar dos últimos dias de 2024 em conexão com a natureza.

Realizado próximo ao Centro do povoado, o Réveillon Viva Caraíva acontece em três dias: 27, 29 e 31 de dezembro, e 2 e 4 de janeiro, com ingressos disponíveis para compra no site Bilheteria Digital a partir de R$ 140 (apenas 1 dia) e R$ 1.229 (pacote para dias 29 e 31/12 e 2/1). Na programação musical, Marcelo D2, +5521, Gilsons, SubaCrew e Saulo ganham destaque na agenda do Réveillon. O dia da virada será comandado pelo grupo Gilsons, e o ingresso para a data garante open bar premium. Para se hospedar na região, o Viva Caraíva indica hotéis e pousadas parceiros do evento, como: Vila Botanika, Pousada Oceano, Coco Brasil, Vila das águas, Casa das Conchas e Pousada Mangue Sereno.