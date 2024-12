Jornalista de "Senna" existiu? Veja o que se sabe de Laura Harrison

A minissérie Senna , nova produção da Netflix , tem repercutido desde sua estreia na última sexta-feira, 29 de novembro. A produção conta a história do tricampeão mundial de Fórmula 1 e apresenta ao público alguns personagens que marcaram a vida do ídolo.

Senna na Netflix: Laura Harrison existiu?

Laura Harrison era crítica do desempenho de Ayrton Senna, mas, ao contrário do que muitos acreditam, ela não existiu na realidade.

A personagem foi criada pelos autores para representar as opiniões sobre vitórias e falhas do piloto. Este é um procedimento habitual no cinema, que busca trazer um sentimento coletivo em apenas um indivíduo específico.

A jornalista também representa o poder da sua profissão na história pessoal e profissional de Ayrton Senna e de outros pilotos de Fórmula 1. Ela aparece em muitas cenas e foi pensada a partir de matérias jornalísticas que eram publicadas na época.