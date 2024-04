Sem Johnny Depp? Produtor revela futuro de ‘Piratas do Caribe’

Na última terça-feira, 26, o produtor do próximo filme "Piratas do Caribe", Jerry Bruckheimer, afirmou que o longa será um reboot. Em conversa com o site ComicBook, o cineasta comenta sobre as alterações do universo da obra.

"Vamos reiniciar 'Piratas'. É mais fácil de montar porque você não precisa esperar por determinados atores", falou em entrevista.

Os fãs do filme especulam que o comentário seja destinado aos atores Johnny Depp e Margot Robbie devido às notícias negativas e falta de disponibilidade na agenda.