Adriane Galisteu pretende contar romance com Ayrton Senna; entenda

O namoro entre Galisteu e Senna durou um ano e meio, até a morte do piloto em 1994 / Crédito: Reprodução/Instagram

Após alguns internautas apontarem que Adriane Galisteu teria sido injustiçada na minissérie “Senna”, a atriz e apresentadora voltou a falar sobre seu relacionamento com Ayrton Senna (1960-1994) e levantou a possibilidade de contar sua versão da história. Lançada no dia 29 de novembro, a obra retrata em seis episódios a carreira e a vida pessoal do icônico piloto de Fórmula 1. Parte do público questionou o pouco tempo destinado à história do relacionamento entre os dois, que durou um ano e meio.

A produção dedica menos de dois minutos a Adriane Galisteu (interpretada por Júlia Fioti), a então namorada do brasileiro quando ele morreu em um acidente durante o GP de San Marino, na Itália. Xuxa Meneghel, com quem Senna também se relacionou, ganhou um episódio inteiro. Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a artista elogiou a produção da Netflix e agradeceu o apoio dos fãs. “Todas as homenagens já feitas ao Ayrton são merecidas. Temos obrigação de perpetuar a história dele para todas as gerações, sou a primeira a ver e a aplaudir”, disse. A breve aparição levantou novamente especulações sobre o desconforto da família Senna acerca do relacionamento de Galisteu com Ayrton.

“Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram”, explicou ela. Agradecendo o carinho e cuidado do público, Adriane Galisteu afirmou: “A única novidade é que talvez eu esteja considerando a possibilidade contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele, e acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar". Entenda relação de Adriane Galisteu com a família Senna Após a morte de Ayrton Senna em 1994, as tensões entre Adriane Galisteu e a família do piloto se tornaram visíveis. Durante o funeral, Viviane Senna, irmã dele, deu preferência à Xuxa na organização do cortejo.