Prêmio Barco A Vapor completa 20 anos e homenageia autora cearense

Nesta sexta-feira, 6 , acontece mais uma edição do Prêmio Barco A Vapor. No 20º ano do evento, a obra da autora e professora Marília Lovatel será a homenageada da noite .

Ganhadora do Prêmio Jabuti , de 2017, e da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, em 2024, a mestre em Literatura também foi a grande vencedora da categoria Literatura Infantil e Juvenil no Prêmio Barco A Vapor de 2024.

'SalvaTerra': conheça o livro premiado da autora cearense

Intitulado de “SalvaTerra - Breve Romance de Coragem”, o livro premiado de Maríia Lovatel narra a trajetória de uma jovem que mora próximo ao rio Amazonas e enfrenta limitações impostas por sua realidade.

No decorrer do enredo, a jovem também desafia e busca romper as expectativas voltada às mulheres de sua condição familiar, social e econômica, em busca de seu propósito de vida. A protagonista busca representar a coragem de mulheres sobre o direito à escolha do próprio destino e a construção da identidade.



A produção de Lovatel ainda é marcada pela ligação da protagonista com a natureza e os animais, destacando as dificuldades da vida rural e a luta pela preservação do meio ambiente.

“'Salvaterra' é o meu 15º livro infantojuvenil. O primeiro, lançado em 2012 pela Scipione, reúne contos lidos por Rachel de Queiroz 20 anos antes da publicação. Contar com a leitura dela e receber uma carta com as suas impressões são grandes presente que a Literatura me deu”, destaca.