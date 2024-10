Prêmio Jabuti 2024 divulga semifinalistas; veja cearenses indicados

A obra também foi anunciada como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, que reconhece os melhores romances publicados em 2023. Socorro concorre com "Oração para Desaparecer" na categoria Melhor Romance do Ano.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou nesta quinta-feira, 24, a primeira leva de indicados ao principal prêmio dedicado à produção literária brasileira, com uma lista de dez semifinalistas em cada uma das 22 categorias. A cearense Socorro Acioli figura na categoria Romance Literário , na 66ª edição do Prêmio Jabuti .

Conheça os cearenses semifinalistas do Prêmio Jabuti 2024:

poeta Dalgo Silva, autor de "Meu amor é político" (Cepe), categoria "Escritor Estreante - Poesia";

romancista Stênio Gardel, autor de "A palavra que resta" (Cia. das Letras), na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior;

socióloga Claudia Leitão, autora do livro "Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira" (Editora WMF Martins Fontes), na categoria Economia Criativa.

Outros autores de destaque nesta edição incluem Itamar Vieira Junior, Nélida Piñon, Daniel Munduruku e João Silvério Trevisan. O Prêmio Jabuti 2024 recebeu 4.710 livros inscritos.

Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 5 de novembro, às 12 horas. Os vencedores, que receberão R$ 5 mil, e o ganhador do Livro do Ano, que receberá R$ 70 mil e uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt, serão conhecidos na cerimônia de premiação, que acontece no Auditório Ibirapuera, em 19 de novembro, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.