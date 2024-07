Cearense Marilia Lovatel vence Prêmio Barco a Vapor de Literatura

Marília Lovatel ganhou a 20ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil com o livro "Salvaterra - Breve romance de coragem"

O Prêmio Barco a Vapor contempla obras de ficção nos gêneros romance e novela para crianças e jovens do País e é uma realização da Fundação SM e da SM Educação. A publicação original da história recebe o selo da coleção Barco a Vapor e o vencedor leva a quantia de R$ 40 mil reais.

Nesta quarta-feira, 31, a escritora cearense Marilia Lovatel foi a vencedora da 20ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil com o livro “Salvaterra - Breve romance de coragem”. O livro ainda não tem data de lançamento.

O enredo escrito por Lovatel fala da coragem de mulheres sobre direito à escolha do próprio destino e a construção da identidade. E, em paralelo, sobre a ligação com a terra e sobre a luta pela sua preservação, também retratando a amizade entre uma menina e seu búfalo de estimação na Ilha de Marajó.

Marília Lovatel é escritora, professora e pesquisadora em literatura. É um dos grandes nomes da nova geração literária brasileira. Foi finalista do prêmio Jabuti em 2017 com "A menina dos sonhos de renda", e é cronista no O POVO Mais.

Nas edições anteriores do Prêmio Barco a Vapor, os livros “Corpo de passarinha”, de Bruno Molinero, “A tatuagem”, de Joyce Miranda Leão Martins, e “SP Granja Trip”, de Geovany Hércules, foram os vencedores.