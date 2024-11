Roberto Carlos: Especial de fim de ano terá Gilberto Gil e Frejat

Com gravações realizadas na quarta-feira, 27, no Allianz Parque, em São Paulo , o evento comandado pelo Rei Roberto Carlos promete muitas emoções para o público que irá assistir aos shows de grandes nomes da música nacional.

2024 já está nos seus meses finais e, com isso, os eventos previstos para a época já estão sendo realizados. Um dos programas de televisão mais aguardados do momento, o Especial Roberto Carlos deste ano já está concluído.

A exibição do Especial Roberto Carlos 2024 será no dia 25 de dezembro, uma quarta-feira, e as famílias podem aguardar ouvir canções de todas as eras do cantor, como “Esse Cara Sou Eu”, “É Preciso Saber Viver”, “Amigo” e “Como é grande o meu amor por você”.

O evento deste ano marca os 50 anos da parceria do artista capixaba com a Rede Globo. O contrato do Rei se encerra em março de 2025 e ainda passa por processo de renovação e deve estender a participação do cantor por mais dois anos após o vencimento.