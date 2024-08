RPM: Paulo Ricardo e Fernando Deluqui firmam acordo judicial

Após sentença que teria determinado o fim da banda RPM, nesta quinta-feira, 8, as assessorias de Paulo Ricardo e Fernando Deluqui divulgaram em nota que os dois artistas firmaram um acordo.

Segundo a nota enviada à imprensa, o acordo permite a preservação da obra do RPM, na sua formação original, ao mesmo tempo viabiliza projetos de Fernando Deluqui e sua nova banda.

“Para alcançar esse entendimento mútuo foi essencial compreender que todas as iniciativas tomadas por Paulo Ricardo e Fernando Deluqui sempre tiveram por objetivo preservar a memória e os valores que inspiraram os inúmeros sucessos do RPM”, completou as assessorias no comunicado.