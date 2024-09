Gilberto Gil é recebido por Paulo Coelho na Suíça antes de turnê internacional

Na cidade, o casal é recebido por Paulo Coelho e Christina Oiticica. Neste sábado (21), estiveram juntos na fundação filantrópica que reúne toda obra do escritor brasileiro. Trata-se de um prédio inteiro, de 3 andares, que conta ainda com espaço para cursos e eventos.

Na coleção, ainda há objetos pessoais, como a capa da fase de mago, a jaqueta de quando era hippie, fotografias de vários momentos da vida do escritor, a coleção de cartões e presentes de leitores.

Turnê

A nova etapa da “Aquele Abraço Tour”, que celebra os 50 anos de turnês internacionais de Gil, terá início neste domingo (22), em Genebra, na Suíça. Também estão previstas apresentações em Tóquio, Xangai, Singapura, entre outros locais. O encerramento acontece no dia 15 de outubro, em La Rochelle, na França.

No repertório, não faltarão grandes sucessos do aclamado artista que, ao longo da sua trajetória, deu voz e marcou gerações com clássicos como “Drão”, “Andar com Fé”, “Tempo Rei” e “Pessoa Nefasta”, “Não chore mais (No Woman, No Cry)”, “Aquele Abraço” e mais.