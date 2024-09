Especial de fim de ano do Roberto Carlos ganha data de gravação

Transmitido há 50 anos, o evento será realizado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 27 de novembro

Com a primeira edição lançada em 25 de dezembro de 1974, a parceria entre o cantor e a emissora completa 50 anos. O contrato do “Rei” se encerra em março de 2025 e ainda passa por processo de renovação e deve estender a participação do cantor por mais dois anos após o vencimento.

A venda de ingressos para esta edição da celebração deve iniciar na próxima semana . O evento deve reunir nomes da música e do entretenimento brasileiro, além da tradicional distribuição de rosas e repertório dos clássicos do cantor.

O evento teve gravações anuais nessa união com a empresa do Rio de Janeiro, com exceção de 1999, ano da morte da esposa do cantor, e 2020, devido à pandemia de covid-19.

Roberto Carlos

Conhecido como “O Rei” da música romântica, o compositor, cantor e empresário Roberto Carlos reúne fãs e hits musicais pelo Brasil. Nascido em 1941 no Espirito Santo, o quarto filho do relojoeiro Roberto Braga e da costureira Laura Moreira Braga foi o líder do movimento musical chamado de Jovem Guarda que surgiu nos anos 60.