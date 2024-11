Emmy Internacional 2024: confira a lista de vencedores

Os vencedores do Emmy Internacional 2024 foram anunciados nessa segunda-feira, 25; o Brasil não venceu nas categorias que foi indicado

Entre as indicações, o ator Julio Andrade representava o País na categoria de “Melhor Ator”. Ele foi indicado pelo seu papel na série “Betinho: No Fio da Navalha” , da Globoplay. O britânico Timothy Spall foi quem venceu, pela série “The Sixth Coommandment”.

A 52ª edição do Emmy Internacional teve seus vencedores revelados nesta segunda-feira, 25, pela Academia Internacional de Artes da Televisão, em uma cerimônia realizada em Nova York. O Brasil concorreu em cinco categorias da premiação, mas nenhum dos concorrentes levou a estatueta.

O Reino Unido também levou a melhor na categoria “Documentários”, com “Ottoo Baxter: Not a F**ing Horror Story". A produção brasileira “Transo”, dirigida por Luca Messer para o Canal Futura, estava entre os indicados. Ela aborda a vida sexual de pessoas com deficiência.

A série “Anderson Spider Silva”, da Paramount+, inspirada na vida do lutador brasileiro de MMA, Anderson Silva, considerado um dos maiores do esporte, concorreu na categoria de “Minissérie ou filme para TV”. A produção vencedora foi a obra alemã “Depois da Cabana”.

Abaixo, confira a lista de vencedores.