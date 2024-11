Cena íntima entre Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme viraliza na internet

Trecho é parte de "Amor da Minha Vida", nova série do Disney+. Fêpa explicou que a atuação não foi difícil, uma vez que Bruna "é muito linda e beija muito bem"

A nova série da plataforma de streaming Disney+, "Amor da Minha Vida" repercutiu nas redes sociais após uma cena de sexo protagonizada pelas atrizes brasileiras Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme ser veiculada nas redes. No corte, ambas estão em um parque de diversões e, posteriormente, se dirigem a uma van estacionada no local, onde o momento íntimo acontece.

Quando as duas histórias se cruzam, as personagens se entregam à aventura amorosa.

A série, que estreou no streaming na última sexta-feira, 22, tem Marquezine como atriz e co-diretora . O elenco é composto por outros nomes conhecidos como o de Sérgio Malheiros, Cissa Guimarães, Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, João Guilherme Ávila, Sophia Abrahão e Ana Hikari.

A cena de sexo tornou-se alvo de comentários no X, antigo Twitter. "Chocada com a Fernanda Paes Leme e a Bruna Marquezine nessa série da Disney kkk", comentou uma internauta. "Se Deus odeia as lésbicas, então por que teremos cena explícita de sexo de Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme", acrescenta outra.

Bruna e Fernanda falam sobre a cena: "Beija muito bem"

"O sexo faz parte da vida e, para contar uma história de amor, é inevitável falar do sexo. Ele é uma ferramenta também para falar do amadurecimento dos personagens. A gente vê eles evoluindo, inclusive na cama", destacou Bruna em entrevista ao portal Hugo Gloss.