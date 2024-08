Bruna Marquezine e João Guilherme compartilham clique romântico

A atriz Bruna Marquezine compartilha foto romântica dando um selinho no ator João Guilherme; rumores de relacionamento dos dois são confirmados após post no Instagram

Nesta terça-feira, 20, a atriz Bruna Marquezine movimentou as redes sociais ao compartilhar no Instagram a primeira foto beijando o ator João Guilherme . Apesar de já terem sido flagrados juntos em momentos de afeto, nenhum dos dois tinha confirmado o namoro até o momento.

Rumores de namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme começaram há meses

Desde janeiro deste ano, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados nos mesmos eventos acompanhados de Sasha Meneghel, amiga da atriz, e seu marido, João Lucas, fazendo com que os fãs da modelo suspeitassem de um possível relacionamento entre os dois.

No final de abril de 2024, o ator viralizou ao afirmar em entrevista para o site “Steal The Look”, durante um evento de moda, que estava apaixonado e que estava comprando uma “baby tee”, camiseta mais justa e mais curta do que as tradicionais, chegando até a altura do umbigo, para seu “chuchuzinho”.

“A última coisa que comprei não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu chuchuzinho bem vestidinha, então, eu comprei uma ‘baby tee’ da Maison Margiela”, disse o ator em entrevista ao portal “Steal The Look”.