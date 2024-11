Artistas cearenses participam de mostra em SP; veja programação

Dez propostas artísticas do Ceará se apresentam em São Paulo nos últimos dias de novembro. Selecionados a partir do edital Maré Cearense, realizado entre os meses de agosto e setembro, os artistas cearenses levam música, performance, dança e teatro aos palcos das unidades do Sesc na capital paulista.

Com a proposta de promover a circulação da produção artística do Estado e ampliação da visibilidade das criações locais em outras regiões do País, a primeira edição do Maré Cearense terá ações realizadas nos dias 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro.