Festival Samburá divulga filmes selecionados na 3ª edição; confira

Realizado em Pecém, a 3ª edição do Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar irá premiar Melhor Filme com R$ 5 mil

Marcado para acontecer entre os dias 4 e 8 de dezembro, a nova edição do Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar divulgou nesta quinta-feira, 21, os filmes selecionados para a mostra de curtas-metragens.

Celebrando o patrimônio cultural do Estado e com o objetivo de valorizar a cultura do mar, o evento realizado no distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, apresenta 23 filmes que competem em várias categorias.