Gratuito: teatro em Aquiraz apresenta espetáculo multisensorial

A experiência é gratuita e pode ser assistida em dois horários, com indicação livre para todos os públicos

Com elementos de arte visual e musical, o Teatro Tapera das Artes, localizado no município de Aquiraz, apresenta o espetáculo “Metamorfose” nesta sexta-feira, 22. As sessões gratuitas acontecem às 15h30min e 18h30min.

É necessário adquirir o ingresso por meio da plataforma Sympla. A experiência, de caráter imersivo, propõe uma jornada “poética e sensorial” ao unir surrealismo e experimentação.