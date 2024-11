Feira de artesanato acontece na Praça Luiza Távora; veja ações

65° Feira de Artesanato do Ceará segue disponível até domingo, 24 Crédito: Drawlio Joca/Divulgação

Começa nesta sexta-feira, 22, a 65ª Feira de Artesanato do Ceará (Feirart), evento que reúne mais de 80 artesãos do Estado ao longo de três dias de exposição de produtos, com programação musical e oficinas de arte. Relacionado | Artesanato e dança marcam feira no Dia da Consciência Negra, em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os estandes ficam abertos até o domingo, 24, das 17 às 22 horas, e será possível conferir peças de 16 tipologias diferentes, como renda de bilro, trançado, crochê, filé, labirinto. Entre os artesãos, estão os povos indígenas das etnias Kanindé, de Aratuba; Anacé, de Caucaia; e Jenipapo Kanindé, de Aquiraz.

Oficinas Além dos estandes, também fica disponível para o público oficinas de artesanato gratuitas conduzidas por artesãos do evento. Na sexta-feira, às 19 horas, a artista Margarete Carneiro conduz uma oficina de trançado. No sábado, às 19 horas, a artesã Jane Uchôa ensina técnicas de macramê para o público presente. Já no domingo, às 17 horas, a oficina será com o artesão Antônio Anacé, que ensina a confecção de maracás. Relacionado | Mulheres são 80% dos expositores em feira nacional de artesanato no Ceará