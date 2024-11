Espetáculo 'A mente capta' faz última apresentação neste sábado

O espetáculo “A mente capta” chega a última apresentação da temporada comemorativa dos 67 anos do Grupo Comédia Cearense. A montagem acontece neste sábado, 23, no Teatro Nadir Papi Saboya, do colégio Farias Brito, no bairro Varjota.

Escrita em 1982 por Mauro Rasi, a peça cômica se passa em uma sala de terapia em grupo, onde os pacientes tentam solucionar os problemas neurológicos, superar neuroses e se libertar de traumas e angústias que os assombram. Carência afetiva, desprezo dos pais, e dificuldades em relacionamentos fazem parte dessa lista.