Artesanato e dança marcam feira no Dia da Consciência Negra, em Fortaleza

O Theatro José de Alencar, em Fortaleza , sediou na tarde desta quarta-feira, 20, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, parte do calendário da segunda edição do Festival Afrocearensidades , programação voltada à comunidade negra neste mês de novembro. O evento reuniu dezenas de pessoas no jardim de Burle Marx e pátio nobre do equipamento cultural, que desfrutaram de música e empreendedorismo negro.

Entre os comerciantes presentes estava a Ivia Lopes, 61, que vende peças de decoração em argila e crochê. A paixão pela arte manual foi uma herança de família recebida pela ceramista, só que neste caso, de filha para mãe.

“A cerâmica veio por uma necessidade da minha filha que queria trabalhar com cerâmica e não teve essa oportunidade. Ela passou no vestibular exatamente no dia que ia ter o curso de cerâmica. Aí eu fui lá tentar aprender para poder ensinar para ela. Acabou que ela fez a faculdade, concluiu e agora nós duas trabalhamos juntas”, conta a mãe de Rafaela Lopes, sócia no negócio de artesanato.

Coletivo de capoeira anima tarde no Theatro José de Alencar

Simultaneamente à feira, uma movimentação de dança e tambores chamou a atenção dos presentes. Através de apresentações individuais e em dupla, o Coletivo Capoeira Convida trouxe a mistura de ritmo e interação com o público e logo se tornou a principal atração do anoitecer no Theatro.