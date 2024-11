Samba de Iracema tem nova edição no Pirata Bar este fim de semana

O ator cearense Haroldo Guimarães é um dos convidados para nova edi~çao do Samba de Iracema, que será realizado no Pirata Bar

Patrimônio turístico de Fortaleza, o Pirata Bar recebe neste domingo, 24, uma nova edição do Samba de Iracema. Roda de samba conhecida na capital cearense, o evento deste fim de semana traz entre os convidados o ator cearense Haroldo Guimarães.

Com abertura da casa a partir das 11 horas, as cem primeiras pessoas a entrar no estabelecimento ganham um copo personalizado da nova edição do Samba de Iracema. Dando início às apresentações musicais, a roda do Samba de Iracema começa ao meio-dia.