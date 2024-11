Ex-bailarina do Faustão é presa em SP: saiba quem é Natacha Horana

Integrante do tradicional balé do Faustão entre 2015 e 2022, a dançarina Natacha Horana , de 33 anos, foi presa suspeita de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e organização criminosa. A captura ocorreu na última quinta-feira, 14, mas foi divulgada nessa terça, 19.

Segundo o portal Leo Dias, o mandado de prisão foi expedido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN), que investiga movimentações financeiras suspeitas . Natacha estaria envolvida em esquema que seria usado para omitir a natureza ilegal de recursos oriundos do tráfico .

A partir de 2015, veio um dos destaques da carreira dela: o palco do “Domingão do Faustão” , da TV Globo. Quando o apresentador foi para a emissora Band, Natacha foi junto, mas ficou durante apenas um mês de 2022 .

A ex-bailarina do Faustão é natural de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo. Formada em organização de eventos e artes cênicas, Natacha já trabalhou no teatro durante dois anos na capital paulista.

Antes disso, em 2018, a mulher foi expulsa do “Dança dos Famosos”, tradicional competição em que uma celebridade forma par com uma dançarina do programa.

Isso porque ela teve um desentendimento com o ator Sérgio Malheiros nos bastidores. Ele quem teria solicitado a expulsão de Natacha.

Fora do circuito televisivo, Natacha Horana desfilou no carnaval paulista, pela Gaviões da Fiel, e no carnaval do Rio de Janeiro, pela Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Vila Isabel.