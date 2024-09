Ex-Seleção e comentarista, Alline Calandrini fica noiva de ex-bailarina do Faustão

Alline Calandrini, ex-zagueira do time feminino do Brasil e Stephanie Paula estão juntas há quatro anos e se conheceram nas redes sociais Crédito: Jogada 10

Casamento à vista! A ex-zagueira da Seleção Brasileira e atualmente comentarista, Alline Calandrini anunciou noivado com Stephanie Paula, ex-bailarina do programa “Faustão na Band”. O casal anunciou a mudança no estado civil com uma postagem discreta no Instagram. Basicamente, elas exibem os anéis nas mãos para confirmar a novidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nosso primeiro pôr do sol depois do SIM! Nosso primeiro pôr do sol depois do SIM, abençoadas”, apontou a atual comentarista.

A ex-defensora indica que encontrou a amada por meio das redes sociais. “Eu conheci a Stephanie por causa da minha transição capilar. Estava procurando mulheres que fizeram a transição, a Stephanie tava lá, eu acabei seguindo nas redes sociais, aí aconteceu”, detalhou Alline. O casal chegou a trabalhar junto por um período na Band. Isso porque a ex-atleta comentava jogos na emissora e a dançarina fazia parte do elenco do balé do apresentador Fausto Silva. Bem como realizava algumas reportagens para a atração. Elas ainda não moram juntas, mas costumeiramente compartilham seus momentos de passeio, malhação e viagens. Assim como as recíprocas declarações de amor. Aliás, Stephanie já comentou qual é o sentimento de amar outra mulher.

“Por experiência, amar não é sobre gênero, é você se reconhecer no outro, se sentir amado e que seja algo recíproco”, esclareceu a artista. Ex-zagueira da Seleção elogia a amada com frequência Calandrini frequentemente exalta a sua companheira e o casal não divide somente a vida, como também alguns projetos profissionais. “A gente se incentiva o tempo inteiro. Ela me tira completamente da zona de conforto e me dá mil ideias. Eu vou lá e faço a mesma coisa. Ela é completamente emoção, e eu sou totalmente razão. Então, a gente consegue se equilibrar muito bem na nossa relação”, ressaltou a ex-zagueira.